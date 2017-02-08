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Tokat’ta 125 bin dolarlık kırmızı civa ele geçirildi

Tokat’ta 250 mililitrelik metal tüp içerisinde ele geçirilen kırmızı civanın piyasa değerinin yaklaşık 125 bin dolar olduğu ve nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan bir madde olduğu öğrenildi.

Tokatta 125 bin dolarlık kırmızı civa ele geçirildi

08 Şubat 2017 16:02

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri V.T. isimli bir şahsın Denizli'den 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri otobüs terminalinde şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu değerlendirilen maddeye de el konuldu. İncelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edileceği öğrenilen ‘kırmızı cıva’ olduğu değerlendirilen maddenin nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanıldığı, oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu kaydedildi. 

Etiketler: civa


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