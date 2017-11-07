Tokat'ta cinayet zanlısı çoban tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak vurulduğunu söyleyen İbrahim Soydan'ın (48) dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler K.B. (16), babası M.B., akrabası F.B. ile O.C. emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan çobanlık yaptığı öğrenilen K.B.'nin ilk ifadesinde İbrahim Soydan'ı hayvan otlatma nedeni ile aralarında çıkan tartışma nedeniyle vurduğunu itiraf ettiği bildirildi. Öte yandan cinayet olayında kullanılan av tüfeğinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Olayın geçmişi

Erenler Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası İbrahim Soydan, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak vurulduğunu söyledi. Polis ekipleri Soydan'ı Garnizon Şehitliğinin üst tarafındaki dağlık alanda ölü olarak buldu.

Nurhan İçmez

