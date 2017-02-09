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Tokat'ta 'kırmızı civa' olayının şüphelileri serbest

Tokat’ta 250 mililitrelik metal tüp içerisinde ele geçirilen kırmızı civayı satmak isteyen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


09 Şubat 2017 14:16

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri V.T. isimli bir şahsın Denizli'den 'kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşarak operasyon düzenlemişti. Jandarma ekipleri şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T. ve H.Ö.'yü gözaltına almıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından 3 şahıs TCK'nın 174. maddesi gereği 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan piyasa değeri yaklaşık olarak 125 bin dolar olduğu tahmin edilen kırmızı civanın incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. Kırmızı civanın nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanıldığı, oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu kaydedildi. 

Nurhan İçmez

Etiketler: kırmızı civa, Tokat


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