Diğer
Kategoriler

Tokat'ta kullanılmayan iki katlı ahşap ev çöktü: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyünde 2 katlı kullanılmayan ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Tokatta kullanılmayan iki katlı ahşap ev çöktü: 1 ölü

22 Şubat 2018 18:45

Olay, saat 16.00 sıralarında Değirmenli köyünde meydana geldi. Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner ile birlikte evlerinin yanında bulunan tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladılar. Bu sırada evin tablası çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Döner sıkıştığı yerden oğlu Erhan Döner tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri Ayşe Döner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şaban Konyar

Etiketler: ahşap ev, çökme, Tokat

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç