Tokat'ta kullanılmayan iki katlı ahşap ev çöktü: 1 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında Değirmenli köyünde meydana geldi. Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner ile birlikte evlerinin yanında bulunan tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladılar. Bu sırada evin tablası çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Döner sıkıştığı yerden oğlu Erhan Döner tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri Ayşe Döner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şaban Konyar