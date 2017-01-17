Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tokat’ta sahte içkiden 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Tokat’ta sahte içkiden 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Tokat’ta sahte içki içtiği değerlendirilen yabacı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tokatta sahte içkiden 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

17 Ocak 2017 17:15

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde evinde rakı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Irak uyruklu A.W. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre, şahıs evinde tekrar mide bulantısı, baş dönmesi, gözlerinde bozukluk yaşaması sonucu 112 acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Kalp masajı ile kalbi çalıştırılan şahıs yoğun bakım servisinde tedavi görürken Pazar günü hayatını kaybetti.

Olaydan bir gün sonra hastaneye aynı şikayetlerle başvuran A.S., A.K ve A.G. tedavi altına alındı. İki kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken Irak uyruklu A.W.’nin kesin ölüm nedenin adli tıp raporundan sonra tespit edileceği kaydedildi.

SAHTE RAKI SATTIĞI İLERİ SÜRÜLEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ölüm olayının ardından birlikte alkol alan 3 kişinin de aynı şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine olayın sahte rakıdan kaynaklanabileceği şüphesi üzerine Tokat polisi çalışma başlatıldı. Polis yaptığı araştırmada bir şahsın İstanbul’dan gelen 10 şişe rakıdan birkaç tanesini içtikten sonra geride kalanları sattığını tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(Nurhan İçmez / İHA)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!