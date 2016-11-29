Edinilen bilgiye göre, Başçiftlik ilçesi Kızlar Kayası üstü Yoz Yatağı mevkisinde akşam saatlerinde henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri başta olmak üzere vatandaşlar da katıldı. Başçiftlik Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri ile de müdahale edilen ot yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, mezarlıkların yakınlarında kuruyan otlardan başlayan yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Tuncel, yangının neden çıktığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını, tek sevindirici olanın yangının büyümeden kontrol alınarak söndürülmesi olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nurhan İçmez

