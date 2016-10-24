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TOKİ 23 ilde 105 arsayı açık arttırma ile satışa çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde toplam 105 adet arsayı yaklaşık 715 milyon TL muhammen bedelle açık arttırma yöntemi ile satışa sundu.

TOKİ 23 ilde 105 arsayı açık arttırma ile satışa çıkardı

24 Ekim 2016 12:41

TOKİ, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat’ta toplam 872 bin 274,37 metrekare büyüklüğüne sahip 105 adet arsayı (konut, ticaret, turizm, sanayi, akaryakıt ve servis, küçük sanayi sitesi, depolama, spor tesisi, otel, özel ilköğretim ve ortaöğretim niteliğinde) toplamda yaklaşık 715 milyon TL muhammen bedelle “açık artırma” yöntemi ile satışa sundu. İstanbul Başakşehir’de ise 6 adet dükkan toplamda yaklaşık 113 bin TL + KDV (yıllık) muhammen bedelle “açık artırma” yöntemiyle kiraya verilecek. Müzayede 8 Kasım 2016 tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve İstanbul Halkalı’daki hizmet binasında yapılacak.

Ankara’da küçük sanayi sitesi ve depolama alanları
Ankara, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi ve depolama alanı niteliğindeki 47 adet parsel yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satışa sunulacak. 

Antalya Muratpaşa Bahçelievler’de 40 bin metrekarelik ticaret ve turizm alanı niteliğindeki taşınmaz, yüzde 25 peşin 12 ay vade ile satışa sunulacak.

İzmir Bornova Doğanlar’da ise 135 bin 750 metrekarelik toplu iş yeri, ticaret, Belediye Hizmet Alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanı nitelikli taşınmaz, yüzde 50 peşin 6 ay vade ile satışa sunulacak. 

Abdullah Sarıca

Etiketler: toki


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