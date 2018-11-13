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TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu

TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu
TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon TL olan arsalar vadeli olarak “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.
Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta satışa sunulan arsalar konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliği taşıyor.
Müzayede 29 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak. 

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri: 

İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık tesis, özel eğitim, Arnavutköy'de konut ve Tuzla'da konut niteliğinde imarlı arsalar. 

Ankara Keçiören Ayvalı'da konut, Mamak'ta Altıağaç'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Etimesgut Yapracık'ta konut, Sincan Temelli'de konut ve Beypazarı'nda Konut niteliğinde imarlı arsalar. 

Antalya Kemer Çamyuva'da konut niteliğinde imarlı arsalar
Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut niteliğinde imarlı arsalar
Mersin Erdemli ve Mezitli'de konut, turizm tesis alanı niteliğinde imarlı arsalar
Muğla Bodrum'da konut ve ticaret, Datça'da konut niteliğinde imarlı arsalar
Elazığ merkezde konut ve ticaret niteliğinde imarlı arsalar
Diyarbakır Yenişehir Üçkuyular'da konut niteliğinde imarlı arsalar.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.  

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