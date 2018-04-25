TOKİ Kayaşehir 605 konut kura sonuçları tam liste

TOKİ Kayaşehir 605 kura sonuçları tam liste... TOKİ tarafından Kayaşehir’de mahalle konseptiyle yapılan 605 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek..TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti. Orta gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde bugün saat 10.00'da başlayacağını belirtti.İşte TOKİ Kayaşehir kura çekimi sonuçları ile ilgili bütün detaylar...

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu.

TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda yatay mimari yaklaşımıyla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip, hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz" dedi.

Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Turan, kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelin 2 Mayıs’ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini de kaydetti.

Başvuru şartları

Başvuru şartlarını hatırlatan Turan, başvuru sahibi vatandaşların öncelikle hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları, İstanbul’da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması ve 18 yaşından büyük olma şartlarının olduğunu söyledi. Bu şartları sağlayan vatandaşların başvuru yapma hakkına sahip olacağını ve 5 bin lira yatırarak kuraya katılabileceğini aktaran Turan, kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin 02 Mayıs 2018 tarihinden itibaren iade edileceğini söyledi.

Yatay mimari ve mahalle kültürü

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konutun ‘mahalle konsepti’ ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını belirten Turan, “Projemiz yatay mimari ile inşa edildi. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, ‘mahalle kültürü’ kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanı oluşacak” açıklamasında bulundu.

Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini açıkladı.