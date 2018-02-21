TOKİ kurasına başvuru yapan vatandaşlar salona sığmadı

Şanlıurfa’da yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğu 426 konut için TOKİ yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda saat 11.00’da noter huzurunda kura çekilişini gerçekleştirdi.

Ev özlemine son vermek için gelen binlerce vatandaş salona sığmadı. Yoğun ilginin gösterildiği kurada, salona sığmayan bazı vatandaşlar salon girişinde merakla isminin okunmasını bekledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Gün içerisinde tam liste olarak açıklanması beklenen sonuçların ardından 16 adet 1+1 ile 410 adet 2+1 konutun sahipleri belirlenecek.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlardan Aziz Çiftçi, “Sabahın erken saatlerinden itibaren bekliyoruz. İnşallah bize de çıkar. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.