Akgedik Yunuskent Projesi’nin 1101 konutluk ilk etabında hak sahiplerinin oturacakları evler Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle belirlendi. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Sıdkı Zehin, Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Ramis Şiyak, Şule Uygur, İdris Avşar, Mustafa Dandin, Şehzadeler Belediye Başkanvekili İsmail Önal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı M. Emin Çipiloğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Gençlik Kolları Başkanı Emre Şener, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve ev sahipleri katıldı.

119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam bin 101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 35 araçlık otopark, 55 araçlık engelli otoparkı, 1 çocuk oyun parkı, 1 adet tenis kortu, birer adet futbol ve basketbol sahası, 1 adet açık spor tesisi, 1 meydan ve kent parkı bulunuyor. Konutların en geç 2017 yılı eylül ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Yeni bir şehir kuruluyor"

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akgedik’te yeni bir şehir kurduklarını belirterek, "Bu önemli yatırımlar şehrimize kazandırılıyor. Belediye çalışanlarımızla beraber iş birliği halinde başta toplu konut hamlemiz olmak üzere TOKİ’yle beraber büyük bir yatırım hamlemize giriştik. Meyvelerini de yavaş yavaş alıyoruz. Tabi konut yapmıyoruz sadece şehir inşa ediyoruz. Bakın orada bir şehir kuruluyor. Sadece binalar yapılmıyor. Hastaneler, yollar, altyapılar yapılacak. Bütün altyapıları biz yapıyoruz. Su şebekesinden arıtmasından kadar, kanlizasyonundan, telekominikasyonuna, doğalgazına kadar, elektriğine kadar bütün altyapıları biz yapıyoruz. TOKİ’yle beraber yapıyoruz. Dolayısıyla yep yeni bir şehir kuruluyor. Şu an 2. etap hazırlığı hızla devam ediyor. Tabi geçen 6 ay önce mayıs ayında kurayı çektiğimizde sizler sevindiniz ama üzülen kardeşlerimiz de oldu. Onlara da biraz sabretmelerini tavsiye ediyorum. Sabırla inşallah bu meyveler olgunlaşacak ve onları da ev sahibi yapacağız" dedi.

Çerçi’nin ardından konuşan AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Biz hakikatten ne merde ne namerde muhtaç olmadan başımızı sokacak bir evimiz olsun. Çoluğumuzla çocuğumuzla beraber yaşayalım. Onlara kol kanat gerelim. Allah rızkımızı verir. Bir evimiz olursa kimseye muhtaç olmayız. Her ay kira derdimiz olmaz mantığıyla bu millet her zaman kendisine ait bir ev olması için gece gündüz demeden çalışıp. Dişinden tırnağından biriktirip ev sahibi olmaya çalışır. Geçmiş dönemlerde ağırlıkla gece kondular şeklinde oluyordu. Ama AK Parti hükümetleriyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla artık TOKİ eliyle Türkiye’nin bir çok vilayetinde yeni evler yapılıyor yeni konutlar yapılıyor. Tabi bugün burada muazzam bir örnekle karşı karşıyayız. 5 bin 500 konutun bin 101 konutun inşaatını teslim edeceğiz. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yeni bir şehir kuruluyor. Muazzam bir şehir kuruluyor. İçinde camisi, okulu, hastanesi bütün her şeyiyle yeni bir şehir kuruluyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hak sahiplerinin blok ve daireleri ile ödeme planının belirleneceği Şerefiyeli Maliyetli Kura Çekimine geçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada ilk çekilişini protokol üyeleri yaptı. İsmi okunan hak sahipleri protokolün yanına gelerek kavanozdan oturacakları evleri çekti. Kuraları çekilen vatandaşların yanına gelen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, evlerin tamamlanmasının ardından kendilerine çay içmeye geleceklerini söyledi.