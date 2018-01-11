TOKİ’den Gemlik’te ilk temel

Gemlik’te yeni yapılan Devlet Hastanesi yanında 224 daire ve 12 dükkandan oluşan ilk etap TOKİ inşaatı Gemlik’i tepeden gören yeni bir cazibe merkezi olacak. Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek olan temel atma programı ile alakalı bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Aynı bölgede Gemlik Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla 1400 daire yapıyoruz. Bu dairelerin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Gemlik’te Belediyemize hali hazırda 17 binin üzerinde konut müracaatı var. Bunlar göz önüne alındığında ilçemizin konut ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Bizler şehrimizin önünü açan ve ilçeye vizyon katacak olan projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son KHK ile ilçemizde doğan konut ihtiyacına cevap verecek olan Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısımlarının imara açılacak olması ve buraların planlanması ile dönüşümde hız kazanacak. Bu alan Gemlik’in dönüşümüne ve konut ihtiyacına da cevap verecek. Bu alanda dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ederken, bir yandan da projelendirilmiş toplu konut üretimimiz hem Gemlik Belediyesi, hem de Toplu Konut Dairesi tarafından sürdürülüyor" dedi.

Yılmaz, temeli atılacak olan konutların bir kısmı Cumhuriyet Mahallesi’nde hasar gördüğü için yıkılan Evko Sitesi sakinlerine, bir kısmı Kayhan Mahallesi’nde tarihi sur duvarı üzerine olan ve yıkılan dairelerin hak sahiplerine, geriye kalanların ise Gemlik’te evi olmayan ve dar gelirlilere kira öder gibi düşük taksitlerle verileceğini anlattı. Törene Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının katılması bekleniyor.

Hurşit Topal