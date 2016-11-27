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TOKİ’den memnuniyet dava sayısını düşürdü

Vatandaşların TOKİ'den memnuniyeti, açılan dava sayısındaki düşüşle kendini gösterdi. TOKİ'ye geçen yıl açılan 2 bin 746 dava sayısı bu yıl yaklaşık yüzde 40 azalarak bin 684'e düştü.

TOKİden memnuniyet dava sayısını düşürdü

27 Kasım 2016 13:35

Vatandaşların Başbakanlık Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) memnuniyeti, açılan dava sayısındaki düşüşle kendini gösterdi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada idarenin her dönemde sağlam yapılar inşa eden, önemli çalışmalarla büyük bir ihtiyaca yanıt veren bir kuruluş olduğunu belirtti. İdareye açılan eksik ve kusurlu iş davalarında geçen yıla göre azalma olduğuna dikkat çeken Turan, "İdaremize açılan davaların azalması kalitemizin arttığını ve vatandaşlarımızın TOKİ'den memnun olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Turan, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Kuşkusuz yıllar içinde eksikler oldu ama hangi sektörde olursanız olun üretimleriniz o günün ekonomik ve sosyal imkan ve kabiliyetleri ile doğru orantılıdır. Herkesten önce bu eksikleri biz idare olarak tespit ettik, giderme, yenileme hamlesi içine girdik. Bu hamlemizin sonucunu aldık. Geçtiğimiz yıl eksik ve kusurlu işlerden ötürü İdaremize 510 dava açılmıştı. Bu sayıyı 2016 yılı içerisinde 354'e indirdik. Dünden daha iyisini, daha kalitelisini yapmak için çabalıyoruz. Bizden sonraki yıllarda bizim yaptıklarımızdan daha iyisi de elbette yapılacaktır."

“Konut üretiminde nitelik ve süreç ön planda”
Konutların vatandaşlara geç teslim edilmesinden dolayı da İdareye geçmiş yıllarda davalar açıldığını söyleyen Turan, "Bugün bu davaları en aza indirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Konutların geç tesliminden dolayı geçen yıl İdareye bin 261 dava açıldığını aktaran Turan, şöyle konuştu:
"Bu yıl sosyal konut üretiminde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun yanında geç teslimden dolayı İdaremize açılan davalarda önemli bir düşüş oldu. 2016 yılında geç teslim tarihinden dolayı İdaremize 436 dava açıldı. Davaların bu şekilde azalması, sadece konut inşa etmediğimizin göstergesidir. İdare olarak artık konut üretimimizi artırırken, niteliğe ve sürece de önem veriyoruz."

“Dava sayısı azalıyor”
TOKİ Başkanı Turan, bu yıl 60 bin konut hedefini aşan İdarenin kalitesi ve iş gücüyle gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Kurulduğu yıldan bu yana İdareye 45 bin 163 davanın açıldığına, bu sayının son yıllarda düşüşe geçtiğinin gözlemlendiğine işaret eden Turan, İdareye karşı açılan davaların özellikle 2011 yılından itibaren azaldığını söyledi. Turan, "İdaremize 2011 yılında 13 bin 283, 2012 yılına 4 bin 990, 2013 yılında 4 bin 644, 2014 yılında 3 bin 362, 2015 yılında 2 bin 746 dava açıldı. Bu yıl ise İdaremize toplamda bin 684 dava açıldı. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, gün geçtikçe vatandaşlarımızın idaremizden memnuniyeti artıyor" değerlendirmesini yaptı.

TOKİ'ye bu yıl açılan davaların içeriğine ilişkin bilgiler şöyle:
"Alacak-Göçmen davası 9, eksik ve kusurlu iş 354, geç teslim 436, tahliye 27, alacak 78, artış oranı 58, ceza 1, diğer 21, icra 44, idari işlemin iptali 214, idari işlemin iptali (personel) 20, işçi alacakları 197, kamulaştırma bedeli tespit ve tescili 3, kamulaştırma nedeniyle tazminat 110, maddi tazminat 19, ortaklığın giderilmesi 7, tapu iptali ve tescili 58, tescil 1, tespit 27."  

İlker Turak

Etiketler: toki


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