TOKİ’den turizm çalışanlarına müjde

Karaman’da Organize sanayi bölgesi işçilerini, Bursa ve Gaziantep'e basın mensuplarını, İzmir’de Çeşme’de turizm çalışanlarını kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını belirten Turan, projelerimizin bir diğerini Antalya’da hayata geçiriyoruz. Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız" dedi.

Konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Turan, “Toplu Konut İdaresi olarak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler içinde yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Antalya’da 1.900 konuttan oluşan proje geliştirdik. Projemizin ilk etabında 583 konut inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

İlk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, “50 bin 40 metrekarelik alan üzerinde tasarlanan projemiz, kültür tesisi ve diğer sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi olacak. Antalya şehir merkezine 30 kilometre, konutlarımızın, 5’i hizmetli dairesi olacak şekilde, 3 adedi 1+1, 445’i 2+1 ve 140’ı 3+1 kat planından oluşuyor” açıklamasında bulundu.

Antalya inşa edilecek projenin de mahalle kültürünü yansıtacağını ifade eden Turan, “Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok, olacak. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası, gazebo ve bitkilendirme gibi donatı ve peyzaj uygulamalarını içeren konut alanı, görsel açıdan zenginlik sunan nitelikli yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarıyla zenginleşecek. Turizm çalışanlarımızın sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmesi için projemizi bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Projemizde sosyal etkileşimi destekleyecek kültür tesislerini de inşa edeceğiz” diye konuştu.

Projeyi 3 bin metrekarelik alanda tasarladıklarını söyleyen Turan, “Proje kapsamında inşa edeceğimiz kültür merkezinde, 8 atölye, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanı ve 260 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon yer alıyor. Binanın cephesinde yöresel ve geleneksel bir malzeme olan traverten kullanılırken, modern çizgiyi de yansıtmak amacıyla alüminyum güneş kırıcıları tercih ettik. Kullanıcıların odak noktası ve toplanma merkezi olarak tasarlanan tesisle, kültür ve sanat üretimlerine katkı sağlanmasını amaçladık. Proje alanında yer alan cami ise geleneksel ve modern çizgilerin harmanlandığı bir tasarım anlayışını yansıtacak” değerlendirmesini yaptı.