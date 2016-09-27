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Tolga Ciğerci performansıyla göz doldurdu

Galatasaray’ın sezon başında Herta Berlin’den transfer ettiği Tolga Ciğerci, oynadığı oyunla istatistiklerde kendine zirvede yer edindi.

Tolga Ciğerci performansıyla göz doldurdu

27 Eylül 2016 11:57

Galatasaray’ın yeni transflerinden Tolga Ciğerci, pas ve topla buluşma başta olmak üzere oynadığı oyunla takımına büyük katkı sağlıyor. Tolga Ciğerci, Süper Lig'de oynanan 5 maçta da 90 dakika forma giydi. Maç başına 92 pasla sarı-kırmızılı ekipte en çok pas yapan 24 yaşındaki oyuncu, yüzde 88 pas isabet oranı ile oynuyor. Başarılı futbolcu rakip sahada ise maç başına 49 pas yapıyor. Ortalama 110 kez topla buluşan orta saha oyuncusu, maç başına girdiği 13 ikili mücadeleden yüzde 72’sini kazanıyor. Savunma alanında da dikkatleri üzerine toplayan genç futbolcu maç başına 8 top kazanıyor.

Tolga Ciğerci'nin formasını giydiği Galatasaray, ligde oynanan 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi ve 11 puan topladı. 

Etiketler: galatasaray, Herta Berlin, Tolga Ciğerci


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