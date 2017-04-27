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Tolga Karel’e havalimanında ifade şoku

Ünlü oyuncu Tolga Karel, hakkında açılan bir hakaret davası nedeniyle ifade vermesi konusunda araması çıkınca Amerika dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından alınarak emniyete götürüldü.

Tolga Karele havalimanında ifade şoku

27 Nisan 2017 18:34
Tolga Karel’e havalimanında ifade şoku - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl ABD’ye yerleşen ünlü oyuncu Tolga Karel, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle Chicago'dan gelişinde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında hakkında hakaret konusunda araması olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle ünlü oyuncu ilk ifadesi alınmak üzere polis ekipleri eşliğinde Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Atatürk Havalimanında Emniyet Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karel, "Amerika’dan geliyorum. Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş, ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. İfade veremediğim için tabi ülkeye girerken ifademi vermem açısından savcıya götürecekler. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Yani trafikte ‘sen yol verdin, ben yol vermedim’ tartışmasından dolayı açılan bir dava” dedi.

Tolga Karel, daha sonra trafikte karıştığı olayla ilgili savcılığa ifade vermek için nöbetçi savcılığa sevk edildi.

Ferhat Yasak
 

Etiketler: ABD, ifade, tolga karel


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