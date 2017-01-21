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Tolunay Kafkas: “Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık”

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Rakiplerini kendilerine yaklaştırmadıklarını belirterek, “Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe gibi istatistiksel bir sorunumuz var" dedi.

Tolunay Kafkas: “Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık”

21 Ocak 2017 15:59

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Bu tip maçların zorluk dereceleri oldukça yüksek oluyor. Oyuna iyi başladık, son derece baskılıydık. İkinci yarını başında oyundan düştük. İkinci yarı orta sahaya bir takviye yapıp tekrar toparladık. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe gibi az değerlendirme gibi bir istatistiksel bir sorunumuz var. Her maç ortalama 3 net gol pozisyonu olan bir takım. Ligin en az gol atan takımı var ve ligde de 10 maçta en fazla gol yemeyen bir takım var. Çok çalışıp üstüne koymaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde içeride veya dışarıda alınan her puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık. Önümüzde ciddi maçlar ve kupa maçları var. Onları odaklanıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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