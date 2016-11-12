Kadıköy’de kaldırım taşında verdiği pozla fenomen olan ve öldükten sonra heykeli dikilen Tombili’nin çalınan heykeli, hırsızlar tarafından geri getirilmişti. Mahalle sakinleri tarafından belediye yetkililerine teslim edilen heykel, yeniden yerine dikildi. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalınan heykelin yerinde detaylı çalışma yaptıktan sonra fenomen kedinin heykelini yerine yerleştirdi.

Heykelin yeniden yerine konulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten mahalle esnafı İlyas Çetinkaya, “Tekrar gelmesine memnun olduk. Hepimizin morali bozulmuştu. Çok mutluyuz. Medyanın ağırlığı olmasaydı döneceğini düşünmemiştik. Satamaz, atabilir diye düşündük” dedi.

Çetnikaya, olayın uluslararası basında da yer edindiğini söyledi.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

Kadıköy’de kaldırım taşında verdiği pozla tüm Kadıköylülerin sevgisini kazanan Tombili’nin 1 Ağustos’ta öldükten sonra heykeli dikilmişti. Kadıköy Ziverbey kaldırımına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde heykeli dikilen Tombili’nin 2 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından heykeli çalınmıştı.