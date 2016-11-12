Diğer
Kategoriler

Tombili’nin heykeli yeniden yerine dikildi

İstanbul Kadıköy’ün fenomen kedisi Tombili’nin çalındıktan sonra hırsızlar tarafından geri getirilen heykeli, yeniden yerine dikildi.

Tombilinin heykeli yeniden yerine dikildi

12 Kasım 2016 12:36
Tombili’nin heykeli yeniden yerine dikildi - Tıkla İzle

Kadıköy’de kaldırım taşında verdiği pozla fenomen olan ve öldükten sonra heykeli dikilen Tombili’nin çalınan heykeli, hırsızlar tarafından geri getirilmişti. Mahalle sakinleri tarafından belediye yetkililerine teslim edilen heykel, yeniden yerine dikildi. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalınan heykelin yerinde detaylı çalışma yaptıktan sonra fenomen kedinin heykelini yerine yerleştirdi.

Heykelin yeniden yerine konulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten mahalle esnafı İlyas Çetinkaya, “Tekrar gelmesine memnun olduk. Hepimizin morali bozulmuştu. Çok mutluyuz. Medyanın ağırlığı olmasaydı döneceğini düşünmemiştik. Satamaz, atabilir diye düşündük” dedi.

Çetnikaya, olayın uluslararası basında da yer edindiğini söyledi.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

Kadıköy’de kaldırım taşında verdiği pozla tüm Kadıköylülerin sevgisini kazanan Tombili’nin 1 Ağustos’ta öldükten sonra heykeli dikilmişti. Kadıköy Ziverbey kaldırımına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde heykeli dikilen Tombili’nin 2 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından heykeli çalınmıştı.

Etiketler: Kadıköy, tombili kedi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!