Topbaş: İstanbul’un 156 noktasında çadırkent kurma imkanı var

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Türk Kızılayı ve AFAD, 18 yıl önce binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin yıldönümünde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma programı ve güvenli yaşam paneli düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş, olası bir depremde toplanma alanı ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Topbaş, büyükşehirde göreve başladığında afet durumları ile ilgili raporlar ver haritalar çıkarttıklarını ifade ederek, “Nerelerde toplanabilinir diye rapor yaptık. İstanbul’un 156 noktasında çadırkent kurma imkanı var. Bu da 1 milyon 116 bin kişiye tekabül ediyor. 1 milyon 116 bin kişinin barınabileceği çadırkent alanlarımız var. Buna spor salonları dahil değil. Bu sadece çadır olarak yapabileceğimiz alanlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Güvenlik yaşam alanları ile ilgili biz planlarda ortaya koyduk” dedi.