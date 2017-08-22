Topkapı surlarında göç molası

Sıcak bölgelerde yaşamaları sevmeleriyle bilinen Leylekler, kent genelinde havalarında soğumasıyla birlikte toplu olarak göç etmeye başladı. Leyleklerin bu görüntüleri kameralara yansırken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz aylarının yaşandığı son günlerde leyleklerin soğuk bölgelerden sıcak bölgelere doğru göçü başladı. Bir dizi halinde semada ilerleyen leyleklerin göç yolculuğunda dinlenme durağı bu seferde Fatih ilçesinde bulunan tarihi Topkapı surları oldu. Akşam saatlerinde sürü halinde gelen leylekler surlara sıra sıra dizilirken, bazı vatandaşlar bu cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Topkapı, Edirnekapı ve çevresindeki surlara, burç ve kulelerde sıralanan leyleklerin birbirlerinin gagasına vurarak çıkarttıkları ses dikkat çekti.

“BÜTÜN SURLARDA LEYLEKLER VAR”

Leyleklerle ilgili iyi dileklerde bulunmak gerektiğini belirten Tuğba Şahin Dönmez, “ Çok değişik bir olay. Ben şans getirmesini diliyorum, göçle ilgili kötü bir şey düşünmek istemiyorum. Normalde depremle ilgili senaryolar vardır, leylekler görüldüğü zaman deprem olur derler ama öyle bir şey olmamasını umut ediyorum. Güzel dileklerde bulunarak leyleklerin göç zamanı bu zamanda güzel dileklerde bulunmak gerekir. Az önce başka arkadaşlarım da bu kadar leyleği bir arada daha önce görmemişler çok şaşırdılar, ilk defa leylekler bu kadar görülüyor burada. Ben yoldan geçerken gördüm sadece burada değil bütün surlarda leylekler var. Mezarlıkların o tarafta ve Edirnekapı tarafında da varlar” dedi.

Ufuk Kıvık