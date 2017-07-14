Toplam kredi stoku Mayıs'ta 2 trilyon 700 milyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteni’nin Mayıs sayısı yayımlandı. Buna göre TBB Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı Mayıs dönemi itibariyle toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 2 milyar 700 milyon TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,8 seviyesinde artış gerçekleşti. Nakit kredi toplamının 1 milyar 911 milyon TL’lik bölümü bankalara, 42 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 28 milyar TL’si finansman şirketlerine ve 25 milyar TL’si faktoring şirketlerine ait oldu. Tasfiye olunacak alacaklar 2017 yılı Mayıs itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 72 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,5 ile aynı seviyede kaldı. Mayıs döneminde tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,1, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,7 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,1 şeklinde gerçekleşti.

Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1 milyar 522 milyon TL oldu

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı Mayıs dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 522 milyon TL oldu. İmalat sanayi yüzde 25,3 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 19,3) ve inşaat sektörü (yüzde 11,9) takip etti. Mayıs dönemi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar oranı en yüksek olan sektör, yüzde 4,5 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.Tasfiye olunacak alacaklar tutarının Mayıs döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 45 ile taşımacılık,depolama,haberleşme sektörü oldu.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 485 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Mayıs dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 485 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19,5 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,6’sını konut kredileri, yüzde 17,4'ünü kredi kartları, yüzde 6,3'ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,6'sını ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 6,4 artarak 22 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,7'den yüzde 4,4 seviyesine geriledi.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,8 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24,2 oldu. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Mayıs dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 24,2 seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il; İstanbul

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Mayıs dönemi itibarıyla İstanbul’da 168 milyar TL, Ankara’da 48 milyar TL ve İzmir’de 31 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunmakta. Hakkari, yüzde 37,8 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il oldu. Hakkari aynı zamanda konut kredisi hacmi en çok artan ildir (yüzde 74.1). Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.