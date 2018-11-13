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Toplanan inek sütü miktarı arttı

Toplanan inek sütü miktarı arttı
Toplanan inek sütü miktarı arttı

Ticari süt işletmeleri, Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 788 bin 331 ton inek sütü topladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Eylül dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 119 bin 172 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 179 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 754 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 azaldı.

YOĞURT ÜRETİMİ 

Yoğurt üretimi 108 bin 62 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Ayran üretimi ise 65 bin 231 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artış gösterdi.
Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.  

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