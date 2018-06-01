Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ önemi çerçevesinde, yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konularda, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek konusunda medyanın çok önemli görevleri olduğunu söyledi.1989 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tedbir, koruma ve katılım bağlamında üç hak kümesi içinde ele alınan hakların yer aldığı sözleşmenin medyaya önemli görevler yüklendiğini belirten Bayraktar, basının bu hakların korunması ve geliştirilmesinde yaşamsal bir role sahip olduğunu söyledi.

Bayraktar, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ önemi çerçevesinde, bildirgenin ele aldığı yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konuları ele alınmasını ve medyanın bu konuda destek olmasını gerektiğini söyledi.

“Toplumların gelecek aday nesilleri kuşkusuz çocuklardır”

Hukuksal koruma girişimleri yanında, medya kuruluşlarının, çocuk haklarının ihlalleri ile ilgili davranışlar karşısında çocukların bedensel ve ruhsal refahlarının korunması ve geliştirilmesi anlamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi bir görev olarak bilmeleri gerekliliğine vurgu yapan Bayraktar, “Toplumların gelecek aday nesilleri kuşkusuz çocuklardır” dedi.

Medya kuruluşları tüm edimlerini BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilişkilendirerek, çocuk haklarını koruma girişimlerini takip ederek ve çocuklara yönelik taahhütlerini yerine getirmeyenleri eleştirerek, çocuk haklarını gündemde tutmakla sorumludur dedi.