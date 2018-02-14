Diğer
Kategoriler

Toprağın altında kalan baba ve oğlu öldü

Mersin'in Mut ilçesinde, kendi iş makinesiyle kazdıkları toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Toprağın altında kalan baba ve oğlu öldü

14 Şubat 2018 20:52
Toprağın altında kalan baba ve oğlu öldü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Zeynel Çelik (58) ve oğlu Ali Rıza Çelik (26), Mut ilçesine bağlı Narlıdere Mahallesi'nde, tarlalarındaki taşları gömmek için iş makinesiyle kazdıkları çukurdan su çıktığını fark etti. İş makinesini kullanan Ali Rıza Çelik suya bakmak için kazdığı çukura inince üzerine toprak kaydı. Oğlunun üzerine toprağın kaydığını gören baba oğlunu kurtarmak için yanına indi. Babanın oğlunun yanına inmesiyle birlikte toprağın kaymaya devam etmesi üzerine baba ve oğul toprak yığınlarının altında kaldı.

Olayı etraftaki komşuların fark etmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla toprak altından çıkarılan baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba ve oğlun cenazeleri Mut Devlet Hastanesinde savcılık tarafından incelendikten sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Çetin

Etiketler: mersin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç