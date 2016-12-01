Diğer
Kategoriler

Toprak altında can pazarı

Denizli'nin Çardak ilçesinde kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçiler Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Toprak altında can pazarı

01 Aralık 2016 20:22

Edinilen bilgiye göre, Çardak ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Taşeron şirket bünyesinde çalışan Rafet Coşkun ve Hüsam Tasa kayan toprağın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, bedenlerinin büyük bir bölümü toprak altında kalan işçileri kurtardı. Ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, kanalizasyon çalışması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç