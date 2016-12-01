Edinilen bilgiye göre, Çardak ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Taşeron şirket bünyesinde çalışan Rafet Coşkun ve Hüsam Tasa kayan toprağın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, bedenlerinin büyük bir bölümü toprak altında kalan işçileri kurtardı. Ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Medeni Topaloğlu