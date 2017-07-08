Diğer
Kategoriler

Topraklarının terörden temizlenmesi için gösteri yaptılar

Kuzey Suriyeliler, terör örgütleri PKK ve PYD’nin işgal ettiği topraklardan çıkartmasını isteyen gösteriler yaptı.

Topraklarının terörden temizlenmesi için gösteri yaptılar

08 Temmuz 2017 12:16

Dün, Suriye’nin kuzeyinde kurtarılmış bölgelerdeki Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu’ndan, Türkiye’nin desteğiyle, PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin, işgal ettikleri ve halkı göçe ettirdikleri topraklardan çıkartmalarını isteyen çok sayıda gösteri yaptı.

EL Bab’da topraklarından çıkartılan göstericilerin isteğine cevaben bir konuşma yapan Özgür Suriye Ordusundan bir komutan PKK’lı teröristleri işgal ettiği her bir karış topraktan çıkartmak için çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Suriye’de Azez, El bab, Cerablus, Mare Bizae’de Suriyelilerin yaptığı gösterilerde Kürtlerin Arapların bir parçası olduğu vurgulanarak ayrılıkçı Kürt milislerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması istendi.

Abu Mucahit El Halebi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!