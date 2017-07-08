Topraklarının terörden temizlenmesi için gösteri yaptılar

Dün, Suriye’nin kuzeyinde kurtarılmış bölgelerdeki Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu’ndan, Türkiye’nin desteğiyle, PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin, işgal ettikleri ve halkı göçe ettirdikleri topraklardan çıkartmalarını isteyen çok sayıda gösteri yaptı.

EL Bab’da topraklarından çıkartılan göstericilerin isteğine cevaben bir konuşma yapan Özgür Suriye Ordusundan bir komutan PKK’lı teröristleri işgal ettiği her bir karış topraktan çıkartmak için çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Suriye’de Azez, El bab, Cerablus, Mare Bizae’de Suriyelilerin yaptığı gösterilerde Kürtlerin Arapların bir parçası olduğu vurgulanarak ayrılıkçı Kürt milislerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması istendi.

Abu Mucahit El Halebi