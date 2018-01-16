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Torbacılara şafak baskını: 6 gözaltı

Adana'da torbacılara yönelik eş zamanlı 10 adrese yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı.

Torbacılara şafak baskını: 6 gözaltı

16 Ocak 2018 09:05
Torbacılara şafak baskını: 6 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın torbacıların belini kırmak için başlattığı mücadele bugün şafak vakti de devam etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Şehit Polis Erhan Konuk" isimli operasyon başlatıldı. Şafak vakti 350 polisle Seyhan ilçesine bağlı Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında kritik evlere özel harekat polis kapıları koç başı ile kırarak girdi. Operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı. Evlerde köpeklerin yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, şafak baskını

 

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