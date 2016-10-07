Diğer
Kategoriler

Torbalı’da anlamlı açılış

İzmir’de, Torbalı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İZBAN yaya alt geçidinin açılışı yapılırken, alt geçide Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın ismi verildi.

Torbalıda anlamlı açılış

07 Ekim 2016 17:39

Torbalı ilçesinde, yapımı tamamlanan İZBAN yaya alt geçidinin açılışı için tören düzenlendi. Yaya alt geçidine ise Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın ismi verildi. Açılış törenine şehidin ailesi de geldi. 2015 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan ve 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan alt geçidin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nükhet Hotar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Türkiye’nin bölgesinde lider ülke olmasını istemeyen düşmanlarla çevriliyiz. O yüzden bir yandan bu tür projelerimizin açılışın gerçekleştirirken bir taraftan da iç ve dış düşmanlarımızın saldırılarını göğüslemeye çalışıyoruz. Bu saldırılar sonucu vatanın birliği için canlarını feda eden bütün şehitlerimize minnet borcumuz olduğunu unutmayalım. Düşmanlarımızı sevindirmemek için birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkalım" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, Torbalı’da yerel ve genel hükümet işbirliğinin en güzel örneklerinden birisinin verildiğini söyledi. Kaya, "Bir zamanlar Torbalı’nın geliştiği söyleniyordu; ama bu hep lafta kalıyordu. Herkesin de yakinen gördüğü üzere Torbalı hak ettiği gelişme ivmesini son 2 buçuk yılda yakaladı. Torbalı’da Belediye Başkanımız sayın Adnan Yaşar Görmez ve ekibinin çabalarına bizler de Ankara’dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gereken desteği sağlıyoruz. Azimle, heyecanla ve el birliğiyle geleceğin Torbalı’sını inşa ediyoruz" dedi.

"Kentte yeni bir dönem ve farklı bir sinerji oluştu"
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, göreve geldiklerinde kentin önceliklerini anketlerle ve sivil toplum kuruşluşlarının görüşleriyle belirlediklerini, sağlık,eğitim,ulaşım,sanayi,tarım ve kentleşme gibi sorunları masaya yatırdıklarını belirtti. Görmez, "Devlet hastanesi talebi ilk sıralardaydı. Önce 250 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı. Bütün havzanın ihtiyacını karşılayacak olan hastanemiz önümüzdeki yılın ilk aylarında inşallah açılacak. Eğitimde ise 20 ayda 20 dolayındaki okulun temelinde, yapımında, arsasında, ruhsatında her aşamasında katkı koyduk. Okullarımız birer birer tamamlanıyorlar. Ulaşımda İZBAN hayalimiz gerçekleşti. Kentte yeni bir dönem ve farklı bir sinerji oluştu. Sanayicimize hep yardımcı olduk. Bir dizi imar düzenlemesi için çalıştık ve şimdi meyvelerini topluyoruz. Tarım ise her şeyimiz; havamızı ,suyumuzu, toprağımızı korumak adına Fetrek’e öncülük ettik. Bu projenin boyutu ve çevremize, çocuklarımızın geleceğine katkısı zamanla daha iyi ortaya çıkacak."


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!