Torbalı ilçesinde, yapımı tamamlanan İZBAN yaya alt geçidinin açılışı için tören düzenlendi. Yaya alt geçidine ise Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın ismi verildi. Açılış törenine şehidin ailesi de geldi. 2015 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan ve 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan alt geçidin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nükhet Hotar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Türkiye’nin bölgesinde lider ülke olmasını istemeyen düşmanlarla çevriliyiz. O yüzden bir yandan bu tür projelerimizin açılışın gerçekleştirirken bir taraftan da iç ve dış düşmanlarımızın saldırılarını göğüslemeye çalışıyoruz. Bu saldırılar sonucu vatanın birliği için canlarını feda eden bütün şehitlerimize minnet borcumuz olduğunu unutmayalım. Düşmanlarımızı sevindirmemek için birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkalım" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, Torbalı’da yerel ve genel hükümet işbirliğinin en güzel örneklerinden birisinin verildiğini söyledi. Kaya, "Bir zamanlar Torbalı’nın geliştiği söyleniyordu; ama bu hep lafta kalıyordu. Herkesin de yakinen gördüğü üzere Torbalı hak ettiği gelişme ivmesini son 2 buçuk yılda yakaladı. Torbalı’da Belediye Başkanımız sayın Adnan Yaşar Görmez ve ekibinin çabalarına bizler de Ankara’dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gereken desteği sağlıyoruz. Azimle, heyecanla ve el birliğiyle geleceğin Torbalı’sını inşa ediyoruz" dedi.

"Kentte yeni bir dönem ve farklı bir sinerji oluştu"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, göreve geldiklerinde kentin önceliklerini anketlerle ve sivil toplum kuruşluşlarının görüşleriyle belirlediklerini, sağlık,eğitim,ulaşım,sanayi,tarım ve kentleşme gibi sorunları masaya yatırdıklarını belirtti. Görmez, "Devlet hastanesi talebi ilk sıralardaydı. Önce 250 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı. Bütün havzanın ihtiyacını karşılayacak olan hastanemiz önümüzdeki yılın ilk aylarında inşallah açılacak. Eğitimde ise 20 ayda 20 dolayındaki okulun temelinde, yapımında, arsasında, ruhsatında her aşamasında katkı koyduk. Okullarımız birer birer tamamlanıyorlar. Ulaşımda İZBAN hayalimiz gerçekleşti. Kentte yeni bir dönem ve farklı bir sinerji oluştu. Sanayicimize hep yardımcı olduk. Bir dizi imar düzenlemesi için çalıştık ve şimdi meyvelerini topluyoruz. Tarım ise her şeyimiz; havamızı ,suyumuzu, toprağımızı korumak adına Fetrek’e öncülük ettik. Bu projenin boyutu ve çevremize, çocuklarımızın geleceğine katkısı zamanla daha iyi ortaya çıkacak."