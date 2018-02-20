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Torku, Alanya’da da derece yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı’nda Torku Şekerspor'dan iki sporcu kürsüye çıkarken, yarışlarda Torku Şekerspor takım olarak da birinci oldu.

Torku, Alanyada da derece yaptı

20 Şubat 2018 20:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 'Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı' 16 ülkeden 175 sporcunun katılımı ile yapıldı. Yarışlarda kürsüye Torku Şekerspor’dan iki sporcu çıktı. Synergy Bakü Cycling takımından Kiril Pozdnyakov’un birinci olduğu yarışlarda Torku Şekerspor’dan Onur Balkan ikinci, Ivan Balykin de teker farkıyla üçüncü oldu. Kiril Pozdnyakov, genel klasmanda sarı, sprint klasmanda da yeşil mayonun sahibi olurken, tırmanış primleri klasmanında kırmızı mayoyu Vino Astana Motors takımından Yevge Nepomnyachshiy kazandı. Takımlarda ise Torku Şekerspor birinciliği kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve mayolarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile federasyon yetkilileri verdi.

Torku ismi bütün dünyada duyulacak

Sezona Kıbrıs Turu'ndaki başarılarla başlayan Torku Şekerspor, başarı grafiğini Alanya'da da sürdürmüş oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Torku Şekersporlu sporcular, desteklerinden dolayı AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür ederek, bu sezon da bisiklette Torku isminin bütün dünyada duyulması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ettiler.

 

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