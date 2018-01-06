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Toronto Pearson Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda çarpışan 2 uçağın yolcuları tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Toronto Pearson Havalimanında iki uçak çarpıştı

06 Ocak 2018 10:23
Toronto Pearson Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı - Tıkla İzle

Meksika’nın Cancun kentinden gelen ve 168 yolcusu bulunan Westjet Airlines’a ait uçak, havalimanından ayrılmakta olan Sunwing Airlines'a ait uçağa çarptı. Yolcular hemen tahliye edilirken kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Çarpışma sonucu ise küçük çaplı yangın meydana geldi.

Westjet yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle yolcuların tahliye edildiğini hazır bulunan ilk yardım ekibinin olaya müdahale ettiğini açıkladı. Sunwing ise, uçakta yolcu veya mürettebat bulunmadığını, uçağın havayolu şirketinin yer hizmetleri sağlayıcısı tarafından çekildiğini belirtti.

Öte yandan Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazanın araştırıldığını belirtti. 

 

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