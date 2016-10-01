Antalya’nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5119 sokak üzerinde makilik ve çamlardan oluşan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının Akdeniz Sanayi Sitesi ve ikametlere yakın olması nedeniyle büyük çapta paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının iç kısımlarına müdahale edilememesi üzerine helikopterden destek istendi. Helikopterin de müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık olarak 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken çevredeki vatandaşlar yangına çocukların oynadığı torpilin neden olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri torpil iddiasını ve yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Alparslan Çınar - Cafer Eser