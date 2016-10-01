Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Torpilden çıktığı iddia edilen yangında kül oldu

Torpilden çıktığı iddia edilen yangında kül oldu

Ormanlık alanda çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürülürken yangının çocukların oynadığı torpilden çıktığı öne sürüldü.

Torpilden çıktığı iddia edilen yangında kül oldu

01 Ekim 2016 15:49

Antalya’nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5119 sokak üzerinde makilik ve çamlardan oluşan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının Akdeniz Sanayi Sitesi ve ikametlere yakın olması nedeniyle büyük çapta paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının iç kısımlarına müdahale edilememesi üzerine helikopterden destek istendi. Helikopterin de müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık olarak 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken çevredeki vatandaşlar yangına çocukların oynadığı torpilin neden olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri torpil iddiasını ve yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

Alparslan Çınar - Cafer Eser

Etiketler: orman yangını


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!