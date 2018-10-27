İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti

Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti
Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti

Irak’ı etkisi altına alan toz fırtınası nedeniyle yaklaşık bin kişi nefes darlığından dolayı hastanelere başvurdu.

Toz fırtınası bine yakın kişiyi hastanelik etti - Tıkla İzle

Irak'ı etkisi altına alan toz fırtınası yaklaşık bin kişiyi hastanelik etti. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre çoğu Anbar vilayetinden olmak üzere yaklaşık bin kişinin nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığını ancak boğulma vakalarının arttığını söyledi. Hastaneye kaldırılanların büyük bölümünün yaşlı, çocuk ve hastalardan oluştuğunu kaydeden sözcü, vatandaşları evlerinde kalmaya ve maske takmaya çağırdı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.