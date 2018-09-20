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Trablus'ta şiddetli çatışmalar: 5 ölü

Trablus'ta şiddetli çatışmalar: 5 ölü
Trablus'ta şiddetli çatışmalar: 5 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yaklaşık iki hafta süren ateşkesin ardından başkentin güneyinde yaşanan çatışmalarda ağır ve orta dereceli silahlar kullanıldı. Libya'da Ambulans ve acil Kurumu, Trablus'ta meydana gelen çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta çıkan yeni çatışmaları kınayarak, taraflara ateşkese uyulması çağrısı yaptı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile başkentin güneyindeki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan Yedinci Tugay güçleri arasındaki çatışmalar 26 Ağustos başlamıştı. Taraflar arasında, BM ara buluculuğunda 4 Eylül'de ise ateşkes sağlanmıştı. Çatışmalar nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 210 kişinin de yaralandığını duyurulmuştu. 

Hamad Alnajjar
 

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