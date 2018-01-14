Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı! | Trabzon havalimanı | Trabzon haberleri

Trabzon’da bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olayda yaralananların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan kalkan ve Trabzon Havalimanı’na iniş yapan bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananların olduğu ve uçakta bulunanların tahliye edildiği kaydedildi.

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Ankara’dan kalkan yolcu uçağı Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı. Uçağın pistten çıktığı noktaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora: “Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile alakalı açıklamada bulundu.

AK Partili Cora yaptığı açıklamada, “Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanında inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Öte yandan, Pegasus Havayolları'nın Trabzon Havalimanı'na inen uçağı pistten çıktı. Ankara’dan kalkan TC-CPF kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın saat 23:25’de piste teker koymasının ardından ön dikmesi kırıldığı ve pist dışına çıkarak toprak zemine saplandığı ve kırıma uğradığı belirtiliyor.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının indikten sonra pistte dönüş için manevra yaptığı sırada pissten çıkma olayı meydana geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz "Yolcu uçağı indikten sonra manevra sırasında pistten çıkma olayı meydana geliyor. Yolcularımız salimen uçaktan çıkartılıyor. Çok şükür bir sorun olmaksızın yaralımız veya başka bir olumsuz durumumuz yok. Yolcularımızda bir korku hali mevcut. Havalimanı şuan teknik olarak hava trafiğine kapalı. En kısa zamanda da hava ulaşımına açacağız. Şuanda teknik olarak alınması gereken önlemler alındı. Pistte uçuşa sıkıntı olacak bir durum kalmadı. En kısa zamanda hava trafiğine açacağız. Bu kazanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Kriz masası oluşturuldu" dedi.