Trabzon Havalimanı'nda alarm

Edinilen bilgiye göre, Almanya’ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi. Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na aitu çak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi. Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı.

Acil iniş isteyen ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı

Acil iniş isteyen ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.Edinilen bilgiye göre, Almanya’ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi. Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi. Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı. Uçak saat 12.13'de Trabzon Havalimanı'na indi.

Trabzon Valiliği'nden açıklama

Trabzon Valiliği, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istediğini ve inişi güvenli şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ersen Küçük

