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Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Trabzon merkezli Balıkesir, Sakarya ve Niğde illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

14 Temmuz 2017 18:04

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında 7 öğretmen, 1 doktor, 1 avukat, 1 sağlık memuru, 2 mühendis, 1 muhabir, 1 Ziraat Odası Başkanı 3 çeşitli kurumlardan memur, 1 fizyoterapist, 1 grafik tasarımcısı, çeşitli kurumlarda görevli 7 işçi ile 4 ev hanımının bulunduğu toplam 30 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir, Sakarya, Niğde ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Bekir Koca 

 

Etiketler: trabzon


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