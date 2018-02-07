Trabzon’a 300 milyon TL’lik sanayi sitesi yapılacak

Trabzon’un Yomra ilçesinde Varlıbaş Holding tarafından 300 milyon TL’lik yatırımla yapılacak olan Yomra Sanayi Sitesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Trabzon’da bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, Varlıbaş Holding Genel Müdürü Erdinç Varlıbaş ve iş adamları katıldı.

Toplam 45 bin metrekare inşaat alan içerisinde 10 blok, 306 tane bağımsız bölümden oluşan sanayi sitesinin 33 metrekareden 617 metrekareye kadar alternatifler bulunuyor. Ticari çarşı, sosyal alanlar ve tesislerin bulunduğunu sanayi sitesinin fiyatlarının ise 115 bin TL’den başladığı ve 1 milyon TL’ye kadar çıktığı bildirildi.

"Sanayi sitesini yapacağımız yer bu iş için yapılabilecek en güzel yer"

Toplantıda projenin Trabzon için önemli olduğunu belirten Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, “Kısmet oldu Trabzon dışında bazı işler yapmaya başladık. Türkiye’nin değişik yerlerinde işler yaptık ama hiçbir zaman biz doğduğumuz topraklardan ilişkimizi koparmadan ve memleketimizi unutmadan o bölgeye ne yapabileceğimizi düşünerek bir sorumluluk bilinciyle bir şeyler yapmaya çalıştık. 12 sene önce sahip olduğumuz bu arsada Trabzonumuza değer katacak, hemşehrilerimizin ekmek kapısı olacak, istihdam sağlayacak, bereket getirecek bir sanayi sitesi geliştirmeye çalışacağız. Biz her zaman yaptığımız işi en şekilde yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Sanayi sitesini yapacağımız yer bu iş için yapılabilecek en güzel yer. Burada mülk sahibi olacak insanlarında büyük bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtmek istiyorum. Bu Trabzon için büyük bir nimet. Bu projenin Trabzon’a değer katacağı için mutlu oluyorum. Böyle bir projeyi başlatmayı Allah bize nasip etti. İnşallah bitirmeyi de hep birlikte göreceğiz” dedi.

"Sanayi Sitesi'nde çağdaş bir mimari kullanılacak"

Toplantıda sanayi sitesi ile ilgi bilgiler veren Varlıbaş Holding Genel Müdürü Erdinç Varlıbaş, sanayi sitesinde çağdaş bir mimari kullandıklarını kaydederek, “Türkiye’de sanayi siteleri var ama gidip gördüğümüzde insanların çok içini açan insanı oraya çeken yerler değil. Halbuki insan ekmeğini ve parasını orada kazanıyor. Gününüzün büyük çoğunluğunu orada geçiriyorsunuz. Toplantıda ilk biz burayı nasıl güzelleştiririz dedik. Standart bir sanayi sitesinin ötesine nasıl geçeriz diye düşündük. Konut konusunda tecrübeli, alışveriş merkezleri yapmış bir firma olarak böyle bir sanayi sitesini yapmakta aslında bize birazda avantaj verdi. Burayı öyle bir tasarlayalım ki insanlar en şık restoranlarda yemeklerini yiyebilsinler burada eczanesinden kuaförüne kadar günlük ihtiyaçlarını buradan temin edebilsinler. Özellikle İstanbul’daki sanayi sitelerini inceleyerek yola çıktık. Eksiklikleri göz önüne alarak bu projeyi geliştirdik. Çağdaş bir mimari kullandık” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise projenin şehre ciddi anlamda bir katkı sağlayacağını dile getirerek “İşe artık profesyonel bakmamız lazım. Devletimiz bu yatırımlara teşvik ediyor, destekliyor. Şehrimizde bu yatırımları alarak sanayi konusunda geri kalan Trabzon’un adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Bu yatırımın hem bir önderlik hem de örneklik olacağını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Ozan Köse