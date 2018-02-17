Trabzon’da barda silahlı kavga ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara eğlenmeye gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan Sefa Durmuş (37) kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, N.K, E.Ç, ve F.K isimli 3 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.