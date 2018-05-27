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Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY Operasyonları'nda bir çoğu firari ve çeşitli illerde aranması bulunan FETÖ mensubu 11 kişi gözaltına alındı.

Trabzonda FETÖ operasyonu

27 Mayıs 2018 02:12

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda Ağrı'da aranmakta olan ve Trabzon'da oldukları tespit edilen KTÜ öğretim görevlisi Ş.D., KTÜ Öğretim Görevlisi Doç Dr. F.Y., örgütün Ağrı İl İmam yardımcısı olmasının yanı sıra aynı zamanda Trabzon'da örgütün yeni yapılanmasında üst düzey görev alan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Ş.A., yine Ağrı ilinde aranan F.A., Kars ilinde araması bulunan Bylock kullanıcısı O.Ç., Bartın ilinin Gaybubet operasyonundan firari olan Bylock kullanıcısı N.İ. ve Artvin ilince aranan S.Ö. üzerinde 3 adet sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca KTÜ araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkartılan S.Ö. ile üniversite öğrenci evlerinden sorumlu büyük bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüten E.Y.isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alınırken, KTÜ araştırma görevlisi olarak görev yapan G.D. ile ücretli öğretmen olarak görev yapan ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları ile bağlantılı olan S.G. gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.  

 

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