Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, başka bir tırı halatla çekerken Yomra ilçesinin girişinde halatın kopmasıyla kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır önce yol kenarında park etmiş bir aracı çarptıktan sonra birkaç metre ilerde kaldırımda yürüyen bir genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Son anda tırın üzerine geldiğini fark eden genç kız, bir anda kendini kenara doğru atarken yoluna devam eden tır daha sonra bir işyerinin duvarına vurduktan sonra yola savruldu.

Şaşkınlığı ve korkuyu üzerinden atamayan genç kızın kurtuluşu saniye saniye kameralara yansırken aracın sürücüsü de kazayı yaptıktan birkaç dakika sonra kazanın farkına varıp durduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tır aracının kaza anı görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bekir Koca-Ozan Köse

