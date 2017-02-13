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Trabzon'da genç kız tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trabzon’un Yomra ilçesinde Gürcü plakalı bir tır tarafından halatla çekilen başka bir tır faciaya neden oluyordu. Kontrolden çıkan tırı son anda fark eden genç kız ölümden saniyeler içinde kurtuldu.

Trabzonda genç kız tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

13 Şubat 2017 19:49
Genç kız tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, başka bir tırı halatla çekerken Yomra ilçesinin girişinde halatın kopmasıyla kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır önce yol kenarında park etmiş bir aracı çarptıktan sonra birkaç metre ilerde kaldırımda yürüyen bir genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Son anda tırın üzerine geldiğini fark eden genç kız, bir anda kendini kenara doğru atarken yoluna devam eden tır daha sonra bir işyerinin duvarına vurduktan sonra yola savruldu.

Şaşkınlığı ve korkuyu üzerinden atamayan genç kızın kurtuluşu saniye saniye kameralara yansırken aracın sürücüsü de kazayı yaptıktan birkaç dakika sonra kazanın farkına varıp durduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tır aracının kaza anı görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bekir Koca-Ozan Köse
 

Etiketler: TIR kazası, trabzon, Yomra


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