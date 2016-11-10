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Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda geri sayıma geçildi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı olma özelliğine sahip Akyazı Stadı'nda geri sayıma geçildi. Çim serme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu Akyazı Stadyumu'nda hibrit çim yerleştirme çalışmaları başlayacak.

Trabzonspor Akyazı Stadyumunda geri sayıma geçildi
Trabzonspor Akyazı Stadyumu'nda geri sayıma geçildi - Foto Galeri

10 Kasım 2016 11:02

Akyazı mevkisinde deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin seyirci kapasiteli stadın bu ay tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Gece ve gündüz devam eden çalışmalarla çim yerleştirme çalışmalarının yarına kadar tamamlanmasının ardından hibrit çim yerleştirme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Saral: "Akyazı Stadyumu Türkiye'de tek"
Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, tesisin birçok özelliğiyle ilkleri barındırdığını belirterek, "Akyazı Stadı'nda membran serimi ve çelik çatı imalatı tamamlandı. Bugün veya yarın çim yerleştirme çalışmaları tamamlanacak. Hibrit çim yerleştirilmesiyle birlikte stadyum futbol oynamaya hazır olacak" dedi.

Akyazı Stadı'nın Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olduğunu vurgulayan Saral, "Böyle stadyumdan dünyada 4 tane var. Türkiye'de ise tek. Toplam 46 bin metrekare membran serimi tamamlandı. Stadyumda toplam 160 tane, 11 bin metrekare şeffaf, kendini temizleme özelliğine sahip membran kullanıldı. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı. Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'Smart Roof' sistemi kullanıldı" diye konuştu.

"Antalyaspor maçını yeni stadyumda oynamayı arzu ediyoruz"
Akyazı Stadı'nın birçok özelliği ile ilkleri barındırdığını ifade eden Saral, "Çim yerleştirme işlemi bugün veya yarın tamamlanacak. Daha sonra hibrit çim yerleştirilecek. Bunun da tamamlanmasının ardından stadyum futbol oynamaya hazır hale gelecek. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, Akyazı Stadı için 18 Aralık’ta resmi tarih açıkladılar. Bu demek oluyor ki 18 Aralık’ta resmi açılış yapılacak. Bizim arzumuz 21 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağımız Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını bu stadyumda oynamak. Hava şartlarına göre tarih değişikliği olabilir" açıklamasını yaptı.

"Tarih Akyazı'da yeniden yazılacak"
Akyazı Stadyumu'nun tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavili renklerle ortaya güzel bir görüntünün çıktığını belirten Saral, "Renkler çok güzel. Burada nice tarihler yazılacak. Burası Trabzonspor'un zaferlerine, dirilişine ve varoluşuna ev sahipliği yapacak. Son haliyle bile bize bunu hissettiriyor ve heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Akyazı'nın son görüntüleri
Yapımı devam eden Akyazı Stadyumu'nun son durumu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan görüntülendi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Akyazı Stadyumu, trabzon, Trabzonspor


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