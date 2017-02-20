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Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda?

20 Şubat 2017 16:49

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçına saatler kaldı. Futbolseverler Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını merak ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Trabzonspor Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Medical Park Arena’da saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

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TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Trabzonspor Alanyaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması Medical Park Arena'da gerçekleşecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Landel, Efecan, Fernandes, N’Skala, Vagner Love
 

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, trabzonspor aytemiz alanyaspor


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