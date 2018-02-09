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Trabzonspor Ankara’ya gitti | Spor Toto Süper Lig 21. hafta

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara’ya gitti.

Trabzonspor Ankaraya gitti | Spor Toto Süper Lig 21. hafta

09 Şubat 2018 15:24

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlirbirliği maçının son taktik çalışmasını yaptı. Antrenmana tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban, Mustafa Akbaş ve izinli olan Onazi katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçak ile 14.15’te Ankara’ya hareket etti. Kafilede, Burak Yılmaz, Estaban, Mustafa Akbaş ve Onazi’nin yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı’da Ankara’ya götürülmezken, uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Castillo ise kafilede yer aldı.

FUTBOLCULARA RESİM SÜPRİZİ

Trabzonspor kafilesi Ankara’ya hareket etmeden önce bir taraftar kara kalem ile çizdiği resimleri futbolculara imzalatarak sürpriz yaptı. Kaleci Onur Kıvrak, Trabzonspor’un efsane kalecisi Beşiktaş Teknik Diektörü Şenol Güneş ile birlikte olduğu resmi imzalayarak, genç taraftara teşekkür etti. Sosa ve Abdulkadir Ömür de kara kalemle çizilen resimlerini imzalayarak, havaalanına kadar gelen tarafta teşekkür etti.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşısına Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay ve Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin

 

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