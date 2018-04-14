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Trabzonspor Basketbol Kulübü, yabancı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yabancı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yabancı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı

14 Nisan 2018 16:39

Trabzonspor Basketbol Takımı'nın bugün saat 15.15'te Eskişehir ile karşılaşacağı maç öncesinde bordo-mavililerde şok yaşanıyor. 

Trabzonspor'da yabancı oyuncuların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmayacaklarını yönetime bildirmesi üzerine bordo-mavili kulüp bu oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. 

Trabzonspor Basktebol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncuların emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterdik. Kontratları gereği alacaklarını FIBA’dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor’a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız."  

Gökmen Şahin

 

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