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Trabzonspor, Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak

Trabzonspor, 2 Ağustos Çarşamba günü 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak.

Trabzonspor, Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak

29 Temmuz 2017 13:48

Trabzonspor, 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle 2 Ağustos Çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinlikler kapsamında bordo-mavili ekip, Saat 10.00’da Trabzon Atatürk Alanı’nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı’nda anma töreni yapacak. Saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile beraber taraftarlara özel sürprizler de olacak.

Programının ardından saat 21.45’te Trabzonspor, İspanya Birinci Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı yapacak. Maçtan sonra ise stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisi gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüp, Trabzonspor'un 50. yılı onuruna gerçekleştirilecek ve 2017-18 sezonu öncesi takımın seyircisiyle ilk defa buluşacağı organizasyonda tüm taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtildi. 

Gökmen Şahin

 

Etiketler: Deportivo Alaves, dostluk maçı, ne zaman, Trabzonspor


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