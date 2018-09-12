Trabzonspor eksik çalıştı !

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Vahid Amiri, Hosseini, Uğurcan Çakır, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban ve Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı.

MUSTAFA AKBAŞ VE YUSUF YAZICI DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti.

Trabzonspor'un antrenmanını ünlü şarkıcı Rafet El Roman da izledi. Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve oyuncularla görüşen El Roman, takımla birlikte fotoğraf çektirdi.