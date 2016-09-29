Ligde çıkış arayan Trabzonspor, deplasmanda aynı puana sahip olduğu Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Sezona beklentilerin altında başlayan bordo-mavililer ligde zor günler geçirirken, Atiker Konyaspor galibiyeti ile biraz olsun kendine geldi. Üst üste yaşadığı puan kayıpları ile alt sıralara kadar gerileyen bordo-mavililer, 1-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle 3 haftalık galibiyet özlemine son vererek puanını 6'ya yükseltti. Karadeniz ekibi, puan sıralamasında takımların birbirlerine yakın olması nedeniyle gözünü üst basamaklara çevirdi. Kendisi gibi 6 puana sahip olan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçta rakibini yenerek sıralamadaki yerini üstlere çekmeyi planlıyor.

İstatistikler değişecek mi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkan Kardemir Karabükspor, ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-lacivertli ekip 2 galibiyeti ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek elde etti.

Trabzonspor ise oynadığı 5 maçta rakibi gibi 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezonla birlikte 5 maçtır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, deplasman fobisini bu maçla birlikte yıkmayı hedefliyor. Aynı puana sahip olduğu rakibi Kardemir Karabükspor engelini aşmak isteyen Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı sonrası oluşan olumlu havayı sürdürmek istiyor.

Ersun Yanal'ın isteği

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor’un analizlerini yardımcılarıyla birlikte yaparken, galibiyet serisini sürdürme adına son derece önemli bir müsabakanın kendilerini beklediğini oyuncularına aktardı. Deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor müsabakasının kendileri adına çok önemli bir viraj anlamı taşıdığına işaret eden deneyimli teknik adam, Atiker Konyaspor maçı sonrası yakalanan olumlu havanın dağılmaması ve sürmesi için herkesin 90 dakika boyunca mücadeleden ve kazanma arzusundan taviz vermemesini istedi.

Yanal savunma dizilişini koruyacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde, tüm maçları tek tek düşünmelerini istedi. Atiker Konyaspor maçında başarılı bir görüntü veren savunma kurgusunu bozmayı düşünmeyen Yanal, sağ bekte Zeki Yavru ve sol bekte ise Mustafa Akbaş'ın performansından memnun kaldı. Ersun Yanal'ın defansın ortasında Mustafa Yumlu ve Jan Durica'ya forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Karabükspor'da tanıdık yüzler

Öte yandan bir dönem Trabzonspor’da oynayan Kardemir Karabüksporlu oyuncular da dikkat çekiyor. 2007-2008 yıllarında Trabzonspor forması giyen Ahmet Şahin, 2008-2011 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Ceyhun Gülselam, 2014-15 sezonunda Trabzonspor’a gelen Mustapha Yatabare ve 2014-16 sezonları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen Fatih Atik eski takımlarına karşı forma giyecek isimler olacak.

Gökmen Şahin

TRABZON