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Trabzonspor ile Galatasaray 126 randevuda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray ile 125. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray 126 randevuda

31 Ağustos 2018 09:32

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor yarın saat 21.45'de Şenol Güneş Spor Komleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 3. haftada Trabzonspor 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 3'te 3 yaparak zirvede yer alıyor.

126 randevu 

Trabzonspor ile Galatasaray , bugüne kadar lig, kupa ve özel müsabakalar toplamında 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 57 kez sarı-kırmızılıları sahadan galip ayrılırken, 41 kez de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ligde de Galatasaray üstün 

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz ekibi de 29 kez rakibini mağlup etti. 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 99 gol kaydetti.

Farklı galibiyetler 

Galatasaray, Trabzonspor karşı en farklı galibiyetini Süper Lig’de 26 Mayıs 2001 yılında İstanbul’da oynanan maçtan 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılıları 1 Ekim 1995'te lig karşılaşmasında Trabzon'da 4-1 mağlup etti.  

Gökmen Şahin

Etiketler: galatasaray, Trabzonspor

 

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