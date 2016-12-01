Maçtan dakikalar
12. dakikada Ali Özgün’ün rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinde yaptığı vuruş üst direğe çarparak auta çıktı.
24. dakikada Zeki’nin ceza sahası içine gönderdiği topu önünde bulan Muhammet Demir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Muhammed Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta yerden seken meşin yuvarlak kaleci Estaban’ın sağından filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatan Suk’un vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.
80.dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Oğuz’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
84. dakikada Gümüşhanespor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak Estaban’ın sağından filelere gitti. 1-2
Stat: Avni Aker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Engin Erdem xx, Baran Eraslan xx
Trabzonspor: Esteban x, Zeki xx, Mustafa Yumlu x (Durica dk. 46 xx), Uğur Demirok xx, Ibanez x (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Aytaç Kara xx, Okay x, Onazi x, Mehmet Ekici xx, Muhammet Demir x, Suk x (N’Doye dk. 67 x)
Yedekler: Onur, Güray Vural, Akakpo, Ramil Sheidev
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gümüşhanespor: Oğuz Çalışkan xxx, Taner xx, Salih xxx, Rahmi xx, Mehmet Abdullah Çoban x (Zahit dk. 46 x, Mehmet Menderes dk. 63 x), Ali Sakal x, Muhammed Çalhanoğlu xx, Cem Sultan x, Osman x, Ali Özgün x, Onur Okan x (Cumhur dk. 58 x)
Yedekler: Hasan, Çağlayan, Mehmet Menderes, Muammer Erdoğdu, Rıdvan
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Trabzonspor), Muhammed Çalhanoğlu (dk.29), Salih (dk. 84) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Muhammet Demir, N’Doye (Trabzonspor), Muhammmed Çalhanoğlu (Gümüşhanespor)