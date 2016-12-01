Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor kupaya kötü başladı

Trabzonspor kupaya kötü başladı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Gümüşhanespor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor kupaya kötü başladı

01 Aralık 2016 23:09

Maçtan dakikalar

12. dakikada Ali Özgün’ün rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinde yaptığı vuruş üst direğe çarparak auta çıktı.

24. dakikada Zeki’nin ceza sahası içine gönderdiği topu önünde bulan Muhammet Demir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Muhammed Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta yerden seken meşin yuvarlak kaleci Estaban’ın sağından filelerle buluştu. 1-1

32. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatan Suk’un vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

80.dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Oğuz’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

84. dakikada Gümüşhanespor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak Estaban’ın sağından filelere gitti. 1-2

Stat: Avni Aker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Engin Erdem xx, Baran Eraslan xx

Trabzonspor: Esteban x, Zeki xx, Mustafa Yumlu x (Durica dk. 46 xx), Uğur Demirok xx, Ibanez x (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Aytaç Kara xx, Okay x, Onazi x, Mehmet Ekici xx, Muhammet Demir x, Suk x (N’Doye dk. 67 x)

Yedekler: Onur, Güray Vural, Akakpo, Ramil Sheidev

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gümüşhanespor: Oğuz Çalışkan xxx, Taner xx, Salih xxx, Rahmi xx, Mehmet Abdullah Çoban x (Zahit dk. 46 x, Mehmet Menderes dk. 63 x), Ali Sakal x, Muhammed Çalhanoğlu xx, Cem Sultan x, Osman x, Ali Özgün x, Onur Okan x (Cumhur dk. 58 x)

Yedekler: Hasan, Çağlayan, Mehmet Menderes, Muammer Erdoğdu, Rıdvan

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Trabzonspor), Muhammed Çalhanoğlu (dk.29), Salih (dk. 84) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Muhammet Demir, N’Doye (Trabzonspor), Muhammmed Çalhanoğlu (Gümüşhanespor)

Etiketler: Gümüşhanespor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç