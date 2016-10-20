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Trabzonspor ligdeki kaderini değiştirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından alt sıralara doğru gerileyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla ligdeki kaderini değiştirmek istiyor.

Trabzonspor ligdeki kaderini değiştirmek istiyor

20 Ekim 2016 11:41

Yeniden yapılanmayla başladığı sezonda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan ile 12. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçıyla lige yeniden sarılmak istiyor. Aldığı istikrasız sonuçların ardından zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım ile arasındaki puan farkını 10'a çıkartan Karadeniz ekibi rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst basamaklara doğru tırmanarak, zirve ile olan puan farkını da kapatmayı hedefliyor.

Forvet hattı değişiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösteremeyen forvet hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu sezon ligde sadece 2 maçta gol atan 5 maçı ise boş geçen Karadeniz ekibinde Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan'ın ise (1) golü bulunuyor. Ağırlıklı olarak Suk ve Muhammet Demir isimlerine şans veren Yanal, söz konusu oyunculardan beklediği verimi ise alamadı. Bordo-mavili kulüpten alacağı yıllık ücrette indirime giden ve moralli olan 31 yaşındaki tecrübeli forvet N’Doye’i forma şansı vermesi beklenen Yanal, Senegal'li oyuncuyla yakında ilgilenirken, forvet hattı üzerinde sıkı bir çalışmayla farklı alternatifleri de yapılan antrenmanlarda denediği öğrenildi.

Ersun Yanal’ın Galatasaray imha planı hazır
Takımını, 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlayan Ersun Yanal, kurmaylarıyla birlikte yaptığı analizlerde rakibini eksiklerini tespit eden teknik heyeti, maçı kafalarında oynamaya başladı. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink'in ortaya koyduğu oyun stratejisini masaya yatıran Yanal, oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Derbi öncesi kafasındaki oyun planını takıma monte etmeye çalışan tecrübeli teknik adam, motivasyon yüklemesi yapmanın yanında, skor ne olur ise olsun 'sakin' kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

“Önce bekle, sonra vur”
Galatasaray'ın taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak zirve yarışında moral bulmak için gol arayan bir ekip görüntüsünde sahada olacağını düşünen Yanal, bunu avantaja çevirmenin planlarını yapıyor. Oyuncularına, sarı-kırmızılı takımdan daha çok puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahada sükunetin ise elden bırakılmaması noktasında telkinlerde bulunuyor. 'Önce bekle, sonra vur' stratejisiyle hareket eden Yanal ve kurmayları, rakibi sürekli hataya zorlamanın planlarını yaparken, rakipten kapılacak topları forvet hattı ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

Tesadüf Trabzonspor’a yarar mı?
Trabzonspor’un deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı tesadüflerle dolu. Bordo-mavililer 2014-2015 sezonundaki benzer bir tabloyu bu sezon yaşıyor. Söz konusu sezonda bordo-mavililer deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta galip gelemezken, ligin 10 haftasında oynadığı Galatasaray maçını 3-0 kazanarak galibiyet hasretine son vermişti. Bordo-mavili takım aynı sarı-kırmızılı takım karşısında oynadığı maçın ardından Hüseyin Avni Aker’de oynadığı Gençlerbirliği maçı sonrası Beşiktaş’a konuk olmuştu. Trabzonspor yine Galatasaray ile oynayacağı maçın ardından evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek.
 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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